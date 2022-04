Le Secret de la Cité Perdue - des extraits vidéo pour combler l'attente

Publié le Jeudi 14 avril 2022 à 11:50:00 par Marine Le Pivain

J'ai pas trouvé Babouche

On rappelle un peu que c'est pas Dora qu'on suit mais Loretta Sage, une romancière connut pour ses livres d'aventures et de romance ainsi que de Alan alias le gars qui pose pour ses couvertures de romans. Attisant la curiosité d'un milliardaire excentrique, Loretta se fait kidnapper et Alan part à sa recherche. Ensemble ils vont devoir faire équipe pour tenter de survivre et mettre la main sur un ancien trésor, convoité par le milliardaire.

Le secret de la Cité Perdue sort le 20 Avril en salle et pour fêter ça, on a des petits extraits à vous montrer (parce que apparemment c'est la mode en ce moment de montrer les films par petits bouts sur des plateformes pour ensuite perdre absolument toute la surprise en le regardant en entier- pardon je digresse, les extraits donc)





Un méchant qui à la classe (oui oui c'est bien Daniel Radcliff)







De Channing Tatum (l'acteur) à Dash