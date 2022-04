Neon Lore : Exploration sur console de salon

Publié le Jeudi 14 avril 2022 à 11:00:00 par Marine Le Pivain

Urbex Cyberpunk

Pour ce qui voudrait un jeu reposant, Neon Lore, jeu à la première personne, se contente d'être un jeu très sympa d'exploration et de puzzle qui vous invite à découvrir ce qui est arrivé la race humaine dans un proche futur.

Déambuler à travers la grande ville, aux habitantes un peu perdues dans l'immensité solitaire, apprenez-en plus sur le passé de l'humanité, ses rêves, ses craintes…

Par l'exploration où les audiobooks spécialement conçus pour le jeu et écrit par des auteurs de SF, contemplez la ville s'étendre sous vos pas.



Retrouvez Neon Lore le 20 Avril 2022 sur PS4, Switch, Xbox One et Series.