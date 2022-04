Loot River se dévoile un peu plus

Publié le Jeudi 14 avril 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Dark Tetris Souls

On vous a déjà parlé de Loot River, ce rogue-like présenté comme... un dungeon crawler avec des combats en temps réel de l'intensité de Dark Souls avec des puzzles à la Tetris. Un mélange détonnant signé du studio Straka-Studio et prévu cette année sur PC et Xbox.Vous allez y parcourir des donjons générés aléatoirement, buter du monstre, récupérer des trésors, dont de l'équipement, gagner de l'expérience, augmenter de niveau... le tout en pixel art.Une nouvelle vidéo du jeu a été publiée.