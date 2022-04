Le Paris des Merveilles T1 : Les Enchantements d’Ambremer, roman de fantasy steampunk

Publié le Mercredi 13 avril 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Les fées en édition Prestige

Notre lectrice de choc, Julia, s'est lancée dans la lecture du nouveau roman de Pierre Pevel, Le Paris des merveilles. Une ambiance Steampunk comme elle les aime.Parce que Julia est un peu punk. Il n'y a qu'à la rencontrer pour s'en rendre compte : cheveux en brosse, teints en roses, rasés sur les côtés, Docs aux pieds, t-shirt déchiré arborant le UK Flag barré d'un NO FUTURE, sans oublier la veste en jean floquée d'un gros "FUCK".Parce que Julia est un peu Steam, aussi. Non pas qu'elle fume. Mais elle aime les vapeurs. Surtout au resto chinois d'à-côté.Oui, bon, on peut être punk et avoir ses petites faiblesses, hein.Bref, Julia nous parle de Paris. Et de ses merveilles.