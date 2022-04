- Fire Emblem Warriors: Three Hopes, le musou tactique arrive cet été

Publié le Mercredi 13 avril 2022 à 11:15:00 par Marine Le Pivain

La satisfaction d'avoir min-max les stats, sauf que c'est un musou

C'est marrant parce que les deux derniers jeux de la franchise Fire Emblem auront quasiment les même initiales abrégées (FE3H et FEW3H).

Mais ne pensez pas que les jeux se ressemble traits pour traits, loin de là.

Si Fire Emblem Warriors reprend les personnages et les petits moments "pause-café" de Fire Emblem Three Houses, la ressemblance s'arrête ici. On le droit à une histoire originale pour ce musou et c'est d'ailleurs dans le trailer ci-dessous :

On notera aussi que FE Warriors standard sortira en même temps que son édition limitée le 24 juin 2022 incluant l'artbook, une carte de Fódlan, un ensemble de figurines et de cartes postales et enfin la carte du jeu.