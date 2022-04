B.I.O.T.A. : action-platformer lancé sur PC à toute allure

Publié le Mercredi 13 avril 2022 à 09:50:00 par Marine Le Pivain

Un biota de pixel

Une colonie de minage infecté par une maladie Alien que nous allons nous faire une joie d'aller pacifier façon Rambo. Dans des décors au charme rétro, plongez dans ce métroidvania intense et développé par small bros et Retrovibe, disponible sur GoG et Steam à 8,99€.