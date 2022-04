Klotzen! Panzer Battles, le wargame débarque à la fin du mois

Publié le Mercredi 13 avril 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

J'irai revoir ma Normandie

Klotzen! Panzer Battles est un wargame qui vous renvoie durant la Seconde Guerre Mondiale et va vous permettre de revivre certaines des plus célèbres batailles de l'époque. Il est signé d'un studio indépendant situé en Croatie, à Zagreb, Maxim Games.Le jeu proposera près de 700 unités différentes divisées en 22 classes, de l'infanterie à la cavalerie en passant par l'aviation, la marine, le tout via plus de 60 scenarii et 55 événements de campagne.Les cartes représenteront des zones allant de 200 à plus de 1000 Km², d'Europe mais aussi d'Afrique du Nord. Vous pourrez aussi décider de changer les dates, comme par exemple débarquer en Normandie en 1943...Le jeu sort sur Steam le 27 avril.