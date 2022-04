(TEST) Asus ROG Phone 5S Pro

Publié le Mardi 12 avril 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Pas une révolution, mais une mise à jour

On pourrait croire que l'on donne les smartphones à tester à Théo parce qu'il est doué pour ça, qu'il a l'oeil acéré, les doigts agiles et l'intelligence supérieure du testeur de matériel.Mais en fait, on en est loin.Non, si Théo teste les smartphones, c'est juste parce que le sien est pourri. Et qu'il est à la torture lorsqu'il teste du si bon matos qu'il va devoir renvoyer après coup.Bref, c'est juste pour l'emmerder.