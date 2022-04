Pretty Girls Rivers : du mahjong avec des gros seins

Publié le Mardi 12 avril 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Le rapport est pourtant évident

Fidèle à ce que l'éditeur nous offre régulièrement, Eastasiasoft sortira jeudi prochain le jeu Pretty Girls Rivers. Le titre est prévu sur PS4, PS5 et NIntendo Switch, et sera proposé à 5,99 €.On ne va pas épiloguer des lustres dessus : il s'agit d'un jeu de Mahjong dans lequel chaque tableau est présenté par une jeune fille aux gros seins. Plus vous faites de hauts scores, plus elles se mettent en tenue légère.6 donzelles sont à dépouiller de leurs tissus. Mais vous ne le verrez pas nues. Juste en toute petite tenue.Attention, les kleenex ne sont pas fournis avec le jeu.