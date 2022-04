Far Cry: Beyond, Un spin off coopératif en jeu de plateau

Publié le Mardi 12 avril 2022 à 10:20:00 par Marine Le Pivain

Ça y est c'est fait, Funforge annonce l'ouverture de son kickstarter pour le spin off de la grosse franchise fps action aventure : Far Cry Beyond.

A but coopératif, Far Cry: Beyond va nous faire travailler ensemble sur des missions et des challenges qui seront adaptés à notre groupe alors que nous devrons nous frayer un chemin par les balles, la sueur et le sang à travers nos ennemis mais aussi via le travail d'équipe et la synchro de chacun.