La brasserie de Marine

Publié le Lundi 11 avril 2022 à 18:03:00 par Marine Le Pivain

Kingdom Heart : surcoté + la flemme des enfers

Oui salut, bonsoir,

Le sous titre est putaclic,

C'est normal, j'ai une giga flemme des enfers, et j'ai pas envie de faire des dessins sur un truc qui m'inspire rien (aka KH)

J'ai rien contre factuellement, probablement parce que je n'ai fait aucun de ces titres, MAIS disons que ça m'attire pas plus et qu'au lieu de saccager une saga (je ne mets aucun adjectif exprès pour éviter de chagriner les fans hardcores, snif snif) en dessinant n'importe quoi -AH SI euh les machins noirs avec des cornes et aux yeux jaunes là, eux ils sont choupi, mais j'ai cru comprendre que c'était plutot des gens qu'il fallait tabasser- BREF pas de dessin sur Kingdom Heart, même si je sais que la news en excite pas mal d'entre vous.

Cela dit, j'aime bien Square Enix, oui même les films Final Fantasy ("Les Créatures de l'Esprit" et "Advent Children" par exemple) ou même les trucs moins sur le devant de la scène par rapport à KH. Et puis merde, les gens fans de la série ont déjà eu leur bonheur avec Sora sur Smash, m'en demandez pas trop (le style aérien de Sora est INFÂME et ILLEGAL).

En vrai je joue les gens salés, mais j'ai surtout pas vraiment de filtre et en soit, le jeu m'a rien fait de mal donc euh, sans rancune je paye la tournée pour les mots durs et le retard.