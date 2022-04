Story of Seasons: Pionneers of Olive Town – Arrivée sur Playsation

Publié le Lundi 11 avril 2022 à 11:20:00 par Marine Le Pivain

Pour s'occuper de vaches qui tâches

Sortez votre manette pour chill cet été avec Story of Seasons: Pioneers of Olive Town à 39,99€ sur Playstation 4.



Dernier titre en date de la série de simulateurs de ferme et de potager, Story of Seasons vous invite cette fois-ci à découvrir Olive Town, charmante bourgade qui accueille un jeune explorateur des campagnes (vous) qui souhaite redorer le blason de la ferme laissé à l'abandon par son grand-père.

Comme dans tous les jeux du genre, vous allez devoir devenir rentable en vous faisant agriculteur (bon courage) mais comme on est dans un jeu tout mignon avec des vaches toutes rondes, ça devrait être plus reposant qu'en vrai…