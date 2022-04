- Demolish & Build 3 : un premier trailer

Publié le Lundi 11 avril 2022 à 09:50:00 par Marine Le Pivain

Tandis que je suis démolie, et vous ?

Simulateur de construction et démolition sous l'égide d'une compagnie, nous devrons gérer notre entreprise grâce à des options de management assez avancé : Demolish & Build 3 va sortir d'abord sur PC puis sur console courant 2023 (Pour enchainer avec les autres consoles PS 4 et 5, Xbox One et Series et enfin Nintendo Switch)