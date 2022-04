Publié le Samedi 9 avril 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Dites-nous

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Bon ben aujourd'hui, il doit pleuvoir. Encore un bon temps de merde. Autant vous dire que ça ne sert à rien d'aller mettre le nez dehors. Et puis avec 130 000 à 150 000 contaminations par jour en ce moment, pas forcément envie d'aller faire le cake sans masque pour se choper le Covid.Moi je reste chez moi et je relance une partie de Dying Light 2. Quelqu'un pour jouer en coop ?Et sinon, vous ?