La brasserie de Marine

Publié le Vendredi 8 avril 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

Kimo = Gish, je ne veux rien savoir

Salut bonsoir, brassons brassons. On a vu des jolies choses aujourd'hui, un test sur "Cable Fantôme" déjà, c'est cool (allez le lire), mais j'ai déjà parlé de Ghostbuster ici, et j'aime pas faire 2 fois la même chose alors on va parler de fées et de Edmund McMillen.



Comment ça c'est incompatible ? Allez pas me dire que Kimo de Faerie Afterlight ressemble pas à Gish. ... Si Gish. Personne ? En tout cas quand je faisais la remarque à des potes mangeurs de Binding of Isaac matin, midi et soir et que le boss Gish tombait, bah y'en a quand même 1 sur 10 qui connaissait la ref quoi.

Alors que je ne savais pas que Isaac existait avant un bon moment, mais je me souviens avoir eu sur un vieux MacOS bleu/gris - ENORME DINOSAURE des années 2000 - un petit jeu sans prétention aucune appellé Gish.exe (oui je sais c'est pas des .exe sur Mac me cassez pas les couilles) BREF

Je le trouvais sympa ce jeu, on jouait Gish du coup, qui - en tant que bonne création de McMillen Josiah Pisciotta et Alex Austin - pouvait se durcir, se ramollir, se lubrifier devenir collant, oui je sais où va aller l'ANALogie mais je ne vous donnerais pas ce PLAISIR.

Mais moi en tant qu'enfant innocent que j'étais, je trouvais que les musiques étaient un pur ''banger'' (le lvl1 surtout, ça a vieilli mais je sais pas, je l'aime bien)

Du coup quand j'ai vu le petit Kimo, bah j'ai eu des vibes de Gish mais aussi The End is Nigh, oui juste parceque le personnage est noir (et tous ceux qui viennent de se faire une réflexion les mots me manquent pour vous dire à quel point vous êtes de mauvaises personnes). Je disais donc : une petite boule noire toute mignonne, je suis sur ça peut devenir un pote de Kirby ou de Link. Bah ouais il lui a choppé sa fée à l'autre Hylien.

Conclusion ? Faeri Afterlight c'est très inspirant pour le dessin, alors on a fait des speed paint Voilà, c'est cadeau.