- Vampire: The Masquerade – Swansong, la nuit arrive

Publié le Vendredi 8 avril 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

De quoi vous donner les crocs ?

Vampire : The Masquerade – Swansong est un RPG narratif développé par le studio bordelais Big Bad Wolf et édité par Nacon, qui vous permettra d’incarner trois vampires de la Camarilla, cette organisation toute puissante qui dirige la majorité des vampires, au cœur de Boston.L'histoire se déroule de nos jours. Elle vous place dans la peau d'un vampire bien décidé à faire la lumière (si j'ose dire) sur les assassinats de vampires inexpliqués qui se multiplient. Vous allez mener votre enquête au milieu des différentes factions de suceurs de sang, factions qui se détestent cordialement, bien entendu.Le jeu est prévu pour le 19 mai sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et PC (Epic Games Store). Il sortira aussi sur Nintendo Switch, mais plus tard dans l'année.Il s'agit d'une adaptation du jeu de rôle papier. Une nouvelle vidéo a été diffusée.