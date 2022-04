Yurukill: The Calumniation Games montre son scénario

Publié le Vendredi 8 avril 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Au bûcher !

Yurukill: The Calumniation Games sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4 le 8 juillet 2022. Le jeu, édité par NIS America, est basé sur un scénario de Homura Kawamoto, l’auteur de Gambling School.Une nouvelle vidéo a été diffusée. Elle dévoile le scénario du jeu. On vous en rappelle la teneur : vous êtes accusé d'être à l'origine d'un incendie qui a provoqué la mort de 21 personnes. Fallait pas jouer avec les alliumettes. Sauf que vous clamez haut et fort votre innocence. Vous allez devoir prouver ça, mais pas n'importe comment : vous êtes l'un des six "prisoners" enfermé dans un parc d'attraction spécial, Yurukill Land et devrz faire équipe avec... un "executioner", à savoir un proche d'une victime. Et il ne doit en rester qu'un...Ambiance malsaine...