The Good Girls, thriller pour jeunes adultes

Publié le Jeudi 7 avril 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Pourquoi le titre est-il toujours en anglais chez FiBS ?

The Good Girls n'est pas à traduire par "les bonnes filles". Ni "les filles bonnes" d'ailleurs. Parce qu'elles ne sont pas forcément bonnes, ces filles. Bonnes dans le sens de... bah, dans le sens que vous voulez, en fait.On parlerait plutôt de "gentilles filles". Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont moches, soit dit en passant, si l'on suit le dicton sexiste qu'une fille moche est une fille gentille.En tout cas, Julia a lu "The Good Girls". Et on ne discutera pas du fait qu'elle-même est une good girl. Après, libre à vous de penser que Julia est bonne. Ou gentille.