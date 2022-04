Dune: Spice Wars, une nouvelle faction et l'Early Access

Publié le Jeudi 7 avril 2022 à 10:40:00 par Marine Le Pivain

Le dormeur doit se réveiller

Plusieurs factions seront proposées, et cette fois-ci c'est au tour des Fremens d'être présenté. (Toujours pas de vidéo, mais beaucoup d'infos donc ça balance un peu)

Comme on peut s'y attendre des Fremens, une disposition à vivre dans le désert nous rendant la vie plus pratique par notre savoir : moins attirer les vers des sables, s'allier avec les colonies neutres Sietches cachées, des tactiques discrètes et efficaces et surtout rendant les Fremens très habiles dans le contrôle d'Arrakis.

Les Fremens sont guidés par Liet Kynes, une planétologie de l'Empereur et secrètement la cheffe du projet écologique des Fremens, plan promu par son père avant elle.

Elle-même est entourée de plusieurs conseillés

Chani Kynes, la fille de Liet, charismatique jeune femme effrontée. Elle a une intuition aiguisée et un esprit brillant qui lui permet de rassembler des faits dans les ouï-dire plus insignifiants.

Stilgar Ben Fifrawi est le Naib de Sietch Tabr. Un combattant remarquable mais également sage et respecté par les Fremens.

Mère Ramallo, Révèrente mère du Bene Gesserit, se mêle aux ombres. Elle inspire une ferveur religieuse forte au sein des Fremens et a aussi connaissance de savoir enfouie ainsi que tous leurs rites.

Otheym, un combattant Fremen de renom, spécialisé dans les guérillas du désert. Il est aussi un excellent professeur et leader de troupe.

Jeu 4 X basé sur le roman de Frank Herbert, Dune. Dune : Spice Wars est développé par la même équipe qui a sorti le jeu de stratégie en temps réel, Northgard.On fetera l'arrivé de cette faction avec l'early access (ENFIN !) qui sera disponible dès le 26 Avril !