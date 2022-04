- Gigapocalypse : la ballade du kaiju sur console

Publié le Jeudi 7 avril 2022 à 09:30:00 par Marine Le Pivain

Il nous faudra une console-zilla du coup ?

Gigapocalypse est un jeu d'inspiration rétro en side-scrolling où l'on démolit des villes comme notre bon vieux dino danger écologiquement instable japonais. On va pouvoir se défouler pour contenter le monstre qu'on a à l'intérieur très bientôt sur console PS4 Xbox One et Nintendo Switch à partir du 2 Juin.Bien sur des similis de godzilla mais aussi d'autre gros monstre bien sympa qui sont probablement aller à la salle sont disponible dans le jeu, alors choisissez votre favoris et déglinguez tout sur votre passage en leur donnant de l'amour à ces petites bêtes.(Et au pire, ça fera de la place pour une autoroute ou un parking. Mon dieu, ce serai merveilleux).