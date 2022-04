La brasserie de Marine

Publié le Mercredi 6 avril 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

La reprise de Cédric

Eh beh, après hier et son combat pour le test de Lego Star Wars, ça n'en finit plus.

Cédric est très chaud mais dans toute sa gentillesse il nous a laissé être ses mannequins d'entrainement avant de laisser Sylvain aller à l'Open de France de Sabres laser (même si tout le monde à un peu pris tarif cette fois-ci)

Comment dire... j'aime bien Star Wars hein, et je vais peut-être dire un truc qui fâche (et dans tous les cas j'en aurai rien à faire derrière mon écran :vvv héhéhé), mais alors que j'ai grandi en même temps que la prélogie, je lui trouve certes beaucoup de choses bien à cet univers (notamment ce qu'en font certaines histoires de l'univers étendu) mais j'ai redécouvert Star Trek et j'ai choisi ma "team" les gars.

Du coup ma place sur cette pique est totalement méritée aux yeux de certaines personnes mais bon, on dira que c'est pas canon comme 80% de ce que dit George Lucas ... (oups ?)