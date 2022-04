- Kapital: Sparks of Revolution : la lutte finale ce printemps

Publié le Mercredi 6 avril 2022 à 11:50:00 par Marine Le Pivain

et pendant les élections, ce timing est incroyable

Non mais sérieux j'ai jamais vu quelque chose d'aussi juste thématiquement parlant.

Le 28 Avril 2022 va arriver vers nous un simulateur bac-à-sable économique et politique à propos des luttes des classes…





Que vous y connaissiez quelque chose ou non, devenez le représentant de votre cité et gérez ses ressources, ses gens et balancez l'économie comme un bon politicard. Après vous pouvez jouer les gentils hein (mais ça doit honnêtement être bien plus drôle en incarnant un tyran) mais c'est vous que ça regarde (un peu à l'image d'un Frostpunk)



Retrouvez le trailer et le jeu sur Steam, GoG et Epic Games Store pour 24,99 € avec une réduction cette première semaine.