- Dice Legacy : un nouveau DLC en video

Publié le Mercredi 6 avril 2022 à 11:40:00 par Marine Le Pivain

Nos sacrifice pour le dieu des Dés n'ont pas été vains

Dice Legacy est un jeu de survie et de construction dont on vous a déjà parlé plusieurs fois. Vous devez construire et étendre votre colonie tout en affrontant les dangers du monde circulaire où vous vous trouvez. Tout se joue à l'aide de dés que vous lancez. Il va falloir s'en remettre au destin et à la chance, mais peut-être que vous pouvez manipuler les dés à votre avantage ?

Eh bien, l'avantage c'est chose faite maintenant avec l'arrivée imminente du DLC Corrupted Fates le 19 Avril 2022 sur PC et Nintendo Switch.





Le DLC s'accompagne d'un scénario : Des envahisseurs veulent venir nous pourrir, le Conseil veut nous sacrifier pour combattre la corruption du coup bah "on se casse, loin". Pour tenter de reprendre en main la situation, vous allez devoir compter sur le pouvoir des arcanes et des dés pour vous aider à survivre dans cette fuite.

Alors, aurez-vous la chance de pouvoir tout planifier pour votre départ ?