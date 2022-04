Xbox Game Pass : les jeux d'avril

Publié le Mercredi 6 avril 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Tu veux voir ma batte ?

Cricket 22 (Cloud & Console) ID@Xbox - Disponible

MLB The Show 22 (Cloud & Console) - Disponible

A Memoir Blue (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – Disponible

Crusader Kings III (Cloud) ID@Xbox – Disponible

Kraken Academy!! (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – Disponible

Paradise Killer (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – Disponible

Super Mega Baseball 3 (Cloud & PC) EA Play – Disponible

Tunic (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – Disponible

Chinatown Detective Agency (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 7 avril

Dragon Age 2 (Cloud) EA Play – 7 avril

Plants vs. Zombies: Garden Warfare (Cloud) EA Play – 7 avril

Star Wars: Squadrons (Cloud) EA Play – 7 avril

Life Is Strange: True Colors (Cloud, Console & PC) – 12 avril

Panzer Corps 2 (PC) ID@Xbox – 12 avril

Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre (PC) ID@Xbox – 12 avril

Lost In Random (Cloud, Console & PC) EA Play – 14 avril

Anvil: Vault Breakers Saison Un – Disponible

Microsoft Flight Simulator : Huitième Mise à jour du Monde – Disponible

Minecraft Preview est disponible dans le PC Game Pass

Sea of Thieves : La Semaine des Légendes – jusqu’au 11 avril

Black Desert (Console) : Pack cadeau spécial O’dyllita – Disponible

Apex Legends (Console) : Charme d’arme Endless Possibilities – Disponible

Rain On Your Parade (Cloud, Console & PC)

The Long Dark (Cloud, Console & PC)

Pathway (PC)

F1 2019 (Cloud, Console & PC)

Comme chaque mois, Microsoft a dévoiler les nouveautés qui rejoindront le Xbox Game Pass. Pour rappel, vous payez un abonnement à ce service qui vous propose une belle bibliothèque de jeux, accessible sur PC, Xbox ou Android. Des jeux sont ajoutés tous les mois, et d'autres sont retirés.Pour ce mois d'avril, vous aurez de quoi vous amuser un bon moment !On retrouve donc :Il y a également quelques mises à jour :Ainsi que quelques bonus :Et certains jeux partent le 15 avril:MLB The Show 21 (Cloud & Console)Un autre part le 18 avril :