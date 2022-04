SnowRunner : une autre sortie sur console arrive en vidéo

Publié le Mercredi 6 avril 2022 à 09:30:00 par Marine Le Pivain

Ça tombe bien qu'il ait neigé y'a quelques jours

Et en plus les joueurs PS4 et Xbox One pourront avoir la mise à niveau gratuitement.











Petit rappel du jeu : Livraisons de marchandises, tests de robustesse et de résistance, mais aussi d'intelligence, vos qualités de conducteur d'engins spéciaux vont être mises à rude épreuve sur des pistes complètement délirantes pleines de boue, de neige, d'eau, de sable.... Montrez votre gros camion à tous et roulez leur dessus (comme dans Mad Max).

On va retrouver SnowRunner sur Playstation 5 et Xbox Series X|S le 31 mai !