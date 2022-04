La brasserie de Marine

Publié le Mardi 5 avril 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

Y'a eu litige du côté obscure de la rédac

(Et puis y'a Yassine qui voulait un Jar Jar, alors voici un Jar Jar en haut à gauche).

Non mais plus sérieusement (ou pas) pour revenir au Lego Star Wars (ou même d'autre licence), je me suis toujours demandée comment représenter des objets très très rond en Lego.

C'est vrai, une brique (sauf erreur de ma part) bah c'est plutôt retanglo-cubique… C't'un gros pavé disgracieux quoi. Alors comment on fait pour faire rouler BB8 ? Je vous le demande ? bah on créer une pièce unique (mon petit frère en a un tout petit en lego justement), mais bon, penser à faire rouler un cube c'est quand même Shadock tier (et ça a son charme).

Ils se sont battu pour faire le test de Lego Star Wars et tout le monde a patiemment regardé les choses se faire tout en pariant sur qui aurai la plus grosse collection de figurines de la guerre des étoiles…Et c'est Cedric qui a gagné le droit de s'asseoir sur ce pauvre Sylvain… Ils avaient chacun de très bons arguments hein, mais la force était plus forte dans la batte laser de notre rédacteur en chef.