- Seven Pirates H en video avec du gameplay sur Switch

Publié le Mardi 5 avril 2022 à 11:50:00 par Marine Le Pivain

Des pixels qui se tré-mousse (mousse, comme les pirates, tu l'as ?)

Amis du bon goût et de la finesse, au revoir, laissez vos chaises sorties pour les prochains qui nous rejoignent dans ce cercle des amateurs d'animés en culottes anonymes.

Loin d'un Dead or Alive, on est quand même sur du gros calibre avec les thèmes de ce jeu.

Je parle de seins, de nichons, de roploplos, sortez une bière on brasse avant l'heure.

Au niveau de l'histoire, vous incarnez la jeune et sexy pirate Parute Kairi, qui aime se promener en soutif, cachant à moitié sa petite poitrine juvénile, et en slibard bien échancré. Déterminée à se faire un nom dans la piraterie, elle sillonne les mers à bord de son navire et recrute des copines à ses côtés. Copines aux formes parfois très généreuses, voire débordantes de formes, et toujours avec des fringues qui semblent trop petites pour elles.