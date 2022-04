- ASCILL : le rétro puzzle arrive sur Steam

Publié le Mardi 5 avril 2022 à 11:15:00 par Marine Le Pivain

Non ce n'est pas un démineur

Incarnez un agent spécial qui se rend dans un temple extraterrestre rempli de pièges.

L'agent ASCILL, vous, devenez pilier ce temple et détruire ces aliens avant de vous rendre compte qu'il y a un peu plus de manigances qui jouent contre vous et le monde…



La mécanique de mouvement est empruntée à la mécanique du démineur et c'est plutôt inventif, pour ceux qui aime l'art rétro et les effets des années 80-90, le jeu ne lésine pas sur la couleur et les néons alors que vous vous engagez dans les couloirs de ce temple.



Pour ceux qui connaissait l'ASCIII sous forme de langage pour faire des jolis dessins ou autres, et bien cette fois-ci c'est "autre" : ASCILL est un jeu indé qui prend la forme de ce fameux langage dans une histoire d'enquête et puzzle.