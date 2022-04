ED-0: Zombie Uprising, l'accès anticipé est ouvert

Publié le Mardi 5 avril 2022 à 10:20:00 par Marine Le Pivain

Aujourd'hui le jeu Ed – 0: Zombie Uprising sort en accès anticipé sur Steam

Jeu d'action de type survival rogue, on se bat brutalement (et stratégiquement) dans un donjon sous l'ère Edo un peu remaniée : un Japon isolé et assiégé par des hordes de zombies (du coup des murs immenses sont construits pour faire face à la menace et un petit groupe de personnes va à l'extérieur des murs pou- NON C'EST FAUX, mais avouez que ça ressemble quand même beaucoup à Kabaneri of the Iron Forteresse …)



En tout cas, trois héros, un samouraï, un sumo et une ninja, vous combattre ces hordes. A la manière d'un rogue-lite, tout est généré aléatoirement à chaque début de partie. Le jeu promet plus de 10 heures de gameplay, plus de 100 objets et compétences, des donjons à visiter...