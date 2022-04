La brasserie de Marine

Publié le Lundi 4 avril 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

Hyper Light Stagiaire

Salut salut, Lundi brasse et on a refait les stocks.

On a eu un beau trailer pour Hyper Light Breaker et ça fait du bien de voir des petits studios avec un univers unique faire de leur jeu indé un jeu indé avec une continuité d'univers. On parle bien de l'univers Hyper Light maintenant et c'est super propre.



Un autre jeu qui mériterait un peu d'attention ce serait Sable, pour les même raison qu'Hyper Light : indé univers marqué (et putain Moebius-like dans le rendu y'a respect).



Du coup je me poste en sentinelle de l'indé et du pixel art, d'autres petits jeux comme ça devraient avoir plus de visibilité (et pourquoi pas avoir le même sort qu'Hyper Light, ou Journey).