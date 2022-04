Crystar : disponible sur Switch

Publié le Lundi 4 avril 2022 à 11:15:00 par Marine Le Pivain

'' 'STAR !!'' - un rédacteur fier de cette blague

On vous rappelle l'histoire : Rei et Mirai, se retrouvent dans le purgatoire. Dans cette dimension inconnue et peuplée de monstres, Rei se découvre un pouvoir lui permettant de se battre. Mais accidentellement Rei tue sa sœur (oups ?). Elle se voit alors proposer un marché par des démons : tuer tous les démons corrompus qui pullulent dans le purgatoire et, en contrepartie, ils feront revenir Miraï à la vie. Parce que oui : vendre ses services à des démons contre une récompense qui ne tient qu'à leur parole a toujours été une bonne idée (Hat in Time, Bravely Default, Kirby…).

La sortie officielle de Crytar sur Nintendo Switch comme prévue ce 1er Avril.