Taito Milestones sort le 15 avril

Publié le Lundi 4 avril 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Retour vers le passé

On connait désormais la date de sortie du jeu Taito Milestones. Et ce sera le 15 avril pour retrouver cette compilation de 10 vieux hits des années 80, sur la Nintendo Switch.Au menu, 10 grands classiques de l'éditeur :Qix (1981), Alpine Ski (1982), Front Line (1982), Wild Western (1982), Chack'n Pop (1983), Elevator Action (1983), The Fairyland Story (1985), Halley's Comet (1986) et The Ninjawarriors (19987).On a hâte de se replonger dans de vieux trucs tous pourris mais dont on avait gardé des souvenirs de jeux cultes...