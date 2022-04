Flat Kingdom Paper's Cut Edition est sorti

Publié le Lundi 4 avril 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Saloperie de 3D

Flat Kingdom Paper's Cut Edition vient de sortir sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Vous y incarnez un super-héros capable de se transformer en rond, carré ou triangle, pouvoir qui va vous permettre de résoudre des puzzles et progresser dans l'aventure.Développé par Fat Panda Games et édité par Ratalaika Games, le jeu vous entrapine dans le monde 2D de Flat Kingdom, menacé par la 3D il y a déjà bien longtemps. Mais un magicien a créé 6 joyaux qui permettent la stabilité de cet univers 2D. Tout allait bien, donc, jusqu'à ce qu'un voleur masqué, Hex, capture la princesse et vole un des joyaux. Il est à la recherche des autres, pour détruire Flat Kingdom et le faire passer en 3D...