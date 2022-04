Everspace 2 - Les débuts du Stinger : du nouveau contenu pour l'early acces

Publié le Lundi 4 avril 2022 à 09:45:00 par Marine Le Pivain

Il nous faudrait un plus gros vaisseau ...

Mais un petit rappel de ce qu'est Everspace 2 : La suite de l'aventure après le premier opus de la série qui continue l'histoire d' Adam Roslin, un pilot spatial cloné et immortel.

Everspace 2 est sortie en early acces sur de nombreuses plateformes et aura sa version complète début 2023.





On part donc sur une mise à jour du contenue de l'early acces dans Les débuts du Stinger. On notera aussi l'arrivée d'une nouvelle sous-faction hostile et du crafting amélioré avec de nouvelles fonctionnalité de récoltes de ressources et bien entendu du contenue de campagne.

Les débuts du Stinger ajoute des nouveaux vaisseaux au panel d'Everspace 2. Ce seront des chasseurs légers qui privilégient l'agilité et l'utilisation de compétence.