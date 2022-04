FF XIV Online : des mises à jour, un album et un artbook

Publié le Lundi 4 avril 2022 à 10:00:00 par Marine Le Pivain

Les fans du groupe The Primals (bande composé par le directeur son de FF14 Masayoshi Soken) pourront très bientôt se procurer l'album THE PRIMALS – Beyond the Shadow à partir du 25 Mai 2022 sur la boutique de Square Enix et en précommande dès maintenant.















Enfin, le dernier artbook pour FF14 en date a été annoncé pour automne 2022. Final Fantasy XIV: Endwalker – The Art of Resurrection – Among the Stars contiendra les travaux de la dernière extension du jeu Endwalker mais également les croquis, images de référence et des messages des artistes pour fêter la fin du récit.

Mise à jour 6.1 sur Final Fantasy XIV Online marqué par des ajustement d'instances, des nouvelles quêtes et défi ainsi qu'un nouveau mode JcJ. On note aussi que courant le patch 6.x des ajouts seront à prévoir.