Hyper Light Breaker : bande annonce d'une dinguerie

Publié le Lundi 4 avril 2022 à 10:30:00 par Marine Le Pivain

Quand un trailer sait faire le café, les gâteaux ET la petite cuillère

On retourne dans l'univers d'Hyper Light, et si ce nom vous remémore un très bon jeu en pixel art, agile et nerveux, on retrouve là l'essence du skill rien que dans le trailer, je vous laisse profiter (l'animation est faite par Studio Grackle, on applaudit s'il vous plait) :







On retrouve Gearbox en partenariat avec Heart Machine pour éditer leur nouveau titre Hyper Light Breaker, mais cette fois finis les pixels : c'est un univers 3d qui nous est proposé.



Le jeu est actuellement en développement et aura le droit à un accès anticipé au printemps 2023 sur Steam, en attendant ressortez donc votre Hyper Light Drifter pour vous replonger dans l'ambiance unique cet univers.

(Non je ne serai pas très objective)