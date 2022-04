Lumberhill : la grosse buche arrive sur Switch

Publié le Lundi 4 avril 2022 à 11:30:00 par Marine Le Pivain

Ces gens ne ''hache'' pas leurs mots

Jeu multijoueur de type party-game, Lumberhill c'est un jeu de bûcherons... dans un monde délirant puisque vous allez devoir remplir différentes tâches qui seront autant de mini-jeux et rencontrerez des arbres vivants (qui fuient à votre approche), des pirates, des météorites, des dinosaures... Parce que c'est vrai : le massacre de mère nature ne peut se faire pleinement sans un dinosaure ou un Ent (et puis merde fallait se bouger le cul plus tôt au lieu de causer pendant que Sarouman se dorait la pilule à Isengard. Mérité).







DONC, Lumberhill est disponible en pré-order avec réduction à compter du 8 Avril, allez couper des arbres, en plus avec la montée des prix du chauffage, on va avoir besoin d'un peu de bois les gars. A vos haches, c'est parti

Déjà annoncé sur Steam, on va retrouver cette fois-ci nos déforesteurs sur la console nippone le 15 Avril (et oui, on dit "déforesteurs")