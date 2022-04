Astral Ascent débarque le 12 avril

Publié le Mardi 5 avril 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Moi j'suis balance ascendant claque dans la gueule

4 mondes, 12 boss inspirés du zodiaque (donc des chevaliers) à combattre... des dizaines de sorts à maîtriser, des affrontements titanesques, voilà ce que vous propose Astral Ascent, un un jeu de plateforme en 2D de type rogue-lite fantasy prévu sur PC et consoles.Il est déevloppé par un petit studio français indépendant, Hibernian Workshop, et débarquera le 12 avril sur Steam , en accès anticipé. Il y restera un an, avec des mises à jour régulières, notamment de contenu.Visuellement, ça a l'air plutôt sympa. Reste à le prendre en mains pour confirmer nos bonnes impressions.