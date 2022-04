Gamers Assembly Festival Edition 2022 : de quoi s'occuper

Publié le Mardi 5 avril 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Sans rire, j'y serais bien allé, mais manque de bol, j'ai aquaponey

espace dédié aux jeux vidéo rétro

challenges de speedrun sur Space Invaders

challenges de high score sur Tetris

quiz sur l'Histoire du jeu vidéo

table de jeu Atari

GameBoy XXL

exposition de consoles de première génération

des dizaines de nouveaux jeux des maisons d'édition BlackRock et Gigamic présentés

animations de réalité virtuelle pour muscler son corps et son esprit : balades pour les enfants, du tir à l'arc, des batailles de boules de neige et des jeux de tir sur tapis omnidirectionnels

On vous en a déjà parlé, le Gamers Assembly Festival Edition 2022 se tiendra du 16 au 18 avril prochain, au Parc des Expositions de Poitiers. Il s'agit de la 22ème édition de cet événement.Les joueurs vont venir s'affronter durant 20 tournois officiels e-sport sur League of Legends, Trackmania, Hearthstone, Starcraft II, Counter Strike, Street Fighter V, King of Fighters XV, Tekken 7, SoulCalibur VI, FIFA 22 et j'en passe.Mais les visiteurs auront de quoi se faire plaisir également. Un espace famille proposera plusieurs animations :Sans oublier les Polygon Indie Games qui récompensent les meilleurs studios de jeux vidéo indépendants présents sur l'espace Indie Assembly, trophée des Séniors sur Wii Bowling, et j'en passe.Bien entendu, des animations et concours Cosplay seront aussi de la partie.Et vous aurez des steamers, des youtubeurs, et j'en passe et j'en oublie et si vous voulez le programme complet, z'avez qu'à aller sur le site officiel et c'est marre.