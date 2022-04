Publié le Mardi 5 avril 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Fournols

Kirby et le monde oublié (Nintendo Switch) Légendes Pokémon: Arceus (Nintendo Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Gran Turismo 7 (PS5) Ghostwire Tokyo (PS5)

Gran Turismo 7 Ghostwire Tokyo Tiny Tina's Wonderlands Next Level Edition

Tiny Tina's Wonderlands Next Level Edition Tiny Tina's Wonderlands Edition Merveilleux Chaos Elden Ring

Gran Turismo 7 Elden Ring FIFA 22

FIFA 22 Tiny Tina's Wonderlands WWE 2K22

Kirby et le monde oublié Légendes Pokémon: Arceus Mario Kart 8 Deluxe

Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo + 1 carte Amiibo Yo Kai Watch 2 Fantômes bouffis Luigi's Mansion 2

Elden Ring - Launch Edition Microsoft Flight Simulator Farming Simulator 22

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 12ème semaine de 2022.Comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente le Fournols. Il s'agit d'un fromage au lait pasteurisé de vache, à pâte molle à croûte lavée, fabriqué dans le Puy-de-Dôme.Sans surprise, Kirby débarque en tête du top. Avec surprise, Tiny Tina's Wonderlands aussi, mais dans les tops par plateformes. Je me demande quand même comment, avec le faible nombre de consoles vendues, la PS5 arrive à classer deux titres dans le top 5. Le reste des plateformes, c'est nul en chiffre de ventes ou quoi ?Voici lepour la semaine du 21 au 27 mars 2022 :SurSurSurSurSurSurSur