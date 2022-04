- Phantom Breaker: Omnia : la Spicy edition qui met plus de

Publié le Mardi 5 avril 2022 à 11:40:00 par Marine Le Pivain

This is not even his final form

Encore plus d'améliorations et d'ajouts, le retour d'ancienne features mais surtout, pour les détenteurs du jeu : la mise à jour Spicy est GRATUITE et ce pour toutes les platformes.



Un petit rappel du scénario cependant : à Tokyo, un homme connu sous le nom de "Phantom" manipule les ados pour qu'ils se battent entre eux avec des armes ultra puissantes connues sous le nom de " Fu-mension Artifacts ". Ces combats propvoquent des distorsions de l'espace-temps, fragilisant les frontières entre les mondes parallèles. L'effondrement de ces frontières va libérer les pouvoirs surnaturels de Phantom...



Le jeu est donc disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam (PC) à 33,99 € avec la mise à jour Spicy gratuite, très propre merci merci.





Phantom Breaker est sorti tout d'abord au Japon dans sa version normale, puis sous le nom de Phantom Breaker Omnia, améliorée et enrichie. Nous vous présentons la version 2.0, l'eva 02, le super saiyen 2 de Phantom Breaker Omnia : l'édition Spicy.