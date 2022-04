(TEST) LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Mardi 5 avril 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Lego revient en Force

Je me suis toujours rêvé Jedi. Je suis de cette génération qui a vu sortir les films au cinéma et s'est rêvée en Luke... puis en Han parce que bon, on a quand même tous eu un faible pour Leïa, hein.Mais quand même, Luke, ça restait la classe incarnée du Jedi qui s'est limite fait tout seul, et qui défonce tout ensuite.Et puis, j'ai toujours aimé les Lego. Peut-être pas autant que les Playmobil, certes, mais ça, c'est peut-être juste parce que j'avais plus de Playmobil que de Lego étant petit. Mais j'ai toujours aimé les Lego. Même encore maintenant, hein.Alors quand Sylvain est venu pleurnicher, à s'en rouler par terre en hurlant, à supplier, puis menacer, pour avoir le droit de tester LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, je l'ai copieusement envoyé chier. Je crois même lui avoir collé un ou deux coups de pied au passage, pour la forme. Et j'ai testé le jeu enfermé dans mon bureau, ne sortant que de temps en temps pour hurler de rire en disant tout fort que c'est un super jeu, halalala, qu'est-ce que j'amuse.Je me suis toujours rêvé Jedi. Mais je crois que je suis quand même vachement plus Sith.