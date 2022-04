L’Open de France de Sabre Laser à Paris les 8 et 9 juillet

Publié le Mercredi 6 avril 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

''Acheter un sabre, ça coûte une main'' - Luke S.

La pratique sportive du Sabre Laser, reconnue officiellement par la Fédération Française d'Escrime depuis 2019, s'est dotée d'un Open de France. Ce sera sa 5ème édition et elle se déroulera les 8 et 9 juillet à Paris, au Stade Charlety.72 compétiteurs de 10 nationalités différentes vont s'affronter avec de vrais sabres, se découper les membres (mais ça cautérise immédiatement), se fendre en deux (là aussi, pas de sang) et on s'attend à des combats pères et fils pour faire perdurer la tradition.Et là, je me dis que si je ne mets pas de petite phrase pour expliquer que c'est une connerie, des personnes vont vraiment croire qu'il s'agira de vrais sabres lasers. C'est dire où on en est.4 pistes de combat accueilleront les participants, sous l'oeil de Daniel Logan, acteur qui incarne le jeune Bobba Fett dans la série éponyme mais aussi Boba Fett tout court dans Star Wars Episode II. Ce qui est amusant, en fait (et non pas en Fett) : prendre un acteur dont le personnage ne manie pas le sabre laser pour parainner cette édition...Plus d'infos sur Home - Sport Saber League