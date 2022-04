(TEST) Elgato HD60X, un boîtier de capture next-gen

Publié le Mercredi 6 avril 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Elgato, vous en reprendrez bien une part ?

Quand on teste un produit Elgato, on s'en donne à coeur joie. Surtout en étant francophone. Et ça y va avec les jeux de mots. Outre celui du sous-titre, outre celui du test, on a eu droit à "ça ne mange pas de pain" ou "il ne laisse que des miettes à la concurrence". J'ai aussi lancé un "Elgato, c'est ma madeleine de Proust", parce que j'ai depuis longtemps utilisé leurs produits.Ajoutez un "Elgato, c'est le cousin du crocodile" (elle est plus subtile, celle-là). Voire un "Elgato au chocolat", complètement nul, mais on ne vous dira pas qui l'a lancée pour ne vexer personne, surtout que Sylvain est assez soupe au lait en ce moment, et vous pouvez vous aussi vous lancer dans d'innombrables jeux de mots.Hein ? Quoi ? Le produit ? Ah oui, tiens, c'est vrai, on a testé leur HD60X. Et il est bien.