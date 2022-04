- Liberated: Enhanced Edition en video

Publié le Jeudi 7 avril 2022 à 09:50:00 par Marine Le Pivain

Ça commence à faire beaucoup de sortie sur la révolution et l'anticonformisme je trouve





Eh bien, les amoureux de ce jeu seront contents d'avoir une édition améliorée avec doublage anglais, des améliorations de contenu et de gameplay ainsi que 2 nouveaux chapitres épilogues.

Cette édition sera disponible le 20 Avril sur Xbox One, Series et PS4 pour 19,99€

On rappelle Liberated c'est un jeu qui prend place dans un futur proche et dans une société aux allures de film noir et quelque peu futuriste. Et surtout, dans une ambiance totalitaire : Le pouvoir corporatif, la désinformation d'état, la surveillance gouvernementale et l'absence de vie privée sont au cœur du système.