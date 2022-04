- Source of Madness : arrivée cosmique multiplateforme

Publié le Jeudi 7 avril 2022 à 11:15:00 par Marine Le Pivain

Ph'nglui mglw'nfah Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn!

Annoncé sur PC, PS5, PS4, Xbox One, Series X|S et Nintendo Switch, Source of Madness se fait une jolie petite place dans le monde du roguelite le 11 Mai.





Ça fait un beau monde qui rejoindra l'antre de la folie et des ténèbres, dans un monde alternatif contrôlé par des entités cosmiques. Le monde se tord, se tend, vous laissant vous a la recherche de la source de ce mal inconnu et surtout méconnaissable, jusqu'au tréfonds des abysses de la profonde R'lyeh…