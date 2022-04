- Black Desert Online : l'extension Hiver Eternel arrive avec ses bonnes nouvelles

Publié le Jeudi 7 avril 2022 à 11:40:00 par Marine Le Pivain

Briser la glace avec un dragon, ça vous va ?

L'extension Hiver Eternel pour Black Desert Online arrive aujourd'hui et la mise à jour est gratuite ! C'est Noël avant l'heure.





A l'affiche : une nouvelle histoire, une nouvelle région, de nouveau défi mais surtout une nouvelle classe sur le jeu.

Si vous aimez les grosses épées et les belles madames, Drakania va vous parler et surtout vous foudroyer (c'est rigolo parce qu'elle fait des petits éclairs bzz), oh et oui c'est en rapport avec des dragons, donc y'a forcément un moment ou c'est cool.