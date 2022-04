Janitor Bleeds : ambiance horreur 90's sur votre PC

Publié le Vendredi 8 avril 2022 à 09:50:00 par Marine Le Pivain

C'est une jeu qui ne vous ménage pas...

Nostalgique des années 90 bonsoir, amoureux des salles d'arcade crasseuses et flippantes à la nuit tombée (enfin pas que la nuit parfois) restez, installé vous aussi confortablement que vous le pouvez : on part dans l'horreur et les secrets.

Ça peut faire penser à un scénar de Stephen King dans un hôtel, une chanson des Eagles dans un hotel… mais avec une borne d'arcade qui prend vie et vous force à la jouer ? C'est un gimmick rigolo quand même (c'est juste qu'elle s'appelle pas Christine).



Retrouvez Janitor Bleeds pour 12,99€ sur steam et venez revivre les années 90 ambiance survie contre la machine...