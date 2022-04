La brasserie de Marine

Publié le Jeudi 7 avril 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

Le dormeur doit se... Putain, debout j'ai dit !

Oook, on va bien commencer, l'annonce de l'early access de Dune Spice Wars me hype beaucoup trop, j'aime la SF, j'aime Dune, j'aime Frank Herbert, j'aime la SF, est-ce que je vous ai déjà dit que j'aimais la SF ? (En plus j'avais un chien qui s'appellait Dune, un golden retreiver trop choupi) (c'est drôle parceque ce chien à la couleur du sable)

Vu le premier Dune, celui de Denis Villeneuve (quel dommage qu'il n'y ait que 2 opus pour ce remake-là, parce que putain c'est beau à voir et écouter) la "Dune" théorique de Jodorovsky et ces images concept délirantes alors quand on a annoncé un 4X pour Dune, c'était gagné

C'est une excellente nouvelle je vais enfin pouvoir apprendre à jouer à un 4X sans me prendre dix mille notifications du jeu qui me dit que je me fais attaquer par 3 factions différentes et que j'ai des boucliers de merde avec qu'une seule station spatiale (Merci Stellaris pour ce doux moment, j'aime bien ton univers mais tu n'es pas tendre).

Donc les 4 factions pour Dune ont été annoncées, sans grande surprise on retrouve enfin les Fremens (ça aurait été bizarre sans, enfin l'important c'est qu'ils soient tous bien équilibrés dans le jeu, c'est toujours une vraie partie de plaisir l'équilibrage, hein ? Les game designer seront tous d'accord)

Bon du coup les Fremens me hypent pas mal, mais toutes les factions ont une place dans mon coeur, oui même connard, parce qu'un connard c'est cool, mais on peut être un connard et un ''connard''. Point. Sans la classe... Et puis sans méchant, des vrasi méchants hein, une histoire c'est toujours un peu plat. Je veux détester des personnages, ça les rend plus impactant, parcequ'on les aime en même temps, OUI JE SAIS j'ai une relation très complexe avec les personnages de fiction ne m'en parlez pas et laissez moi reprendre une bière...