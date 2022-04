Winkeltje: The Little Shop, vis ma vie de commerçant

Publié le Vendredi 8 avril 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Winkeltje: The Little Shop est un jeu développé par Sassybot, qui est en accès anticipé sur Steam depuis... 3 ans déjà. Preuve que parfois, dans le jeu vidéo, il ne faut pas être pressé.Le 22 avril, le jeu arrive enfin en version finale. Sur Steam, donc, mais pas seulement. Il sera aussi disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Pour ceux qui se demandent ce qui se cache sous ce nom barbare, Winkeltje: The Little Shop est un jeu de gestion dans lequel vous allez construire puis développer votre commerce.Vous agencez votre boutique, la décorez, ajoutez des meubles... vous achetez des marchandises que vous vendez ensuite. Vous pourrez même fabriquer des objets ou faire pousser des graines pour vendre ensuite votre production. Il faudra faire avec les demandes des clients et les modes... mais aussi avec les saisons.